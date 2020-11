Hoeness? Hainer: “Er ist emotionaler und hat mehr Fussballsachverstand”

Seit einem Jahr ist Herbert Hainer beim FC Bayern Präsident. Sein erstes Amtsjahr fällt für den 66-Jährigen mit fünf Titeln ziemlich erfolgreich aus. Nun zieht er ein Fazit.

Der FC Bayern hat in den vergangenen Monaten jeden Titel gewonnen, den es zu holen gab – auch zur Freude von Präsident Herbert Hainer, der seinen Posten im November 2019 von Uli Hoeness übernahm. “Uli und ich sind in vielen Punkten der gleichen Ansicht. Vor 18 Jahren kam ich in den Aufsichtsrat des FC Bayern, seitdem haben wir immer eng zusammengearbeitet”, sagte Hainer angesichts seines Jubiläum in einem Interview mit der “Bild” und erklärte: “Er ist sicherlich emotionaler als ich und hat mehr Fußballsachverstand, ich kann internationale Wirtschafts- und Führungskompetenz einbringen. Es kann ja auch gar nicht darum gehen, Uli Hoeness zu kopieren. Für unseren Verein ist es das Beste, wenn jeder seine Stärken einbringt.”

Hainers Fazit nach einem Jahr fiel trotz Corona-Krise ziemlich positiv aus. “In meiner ersten Saison als Präsident haben wir gleich fünf Titel gewonnen, da habe ich schon im Spass gesagt: Was soll jetzt noch kommen? Aber natürlich sind solche Erfolge immer auch ein enormer Ansporn und eine Verpflichtung, nicht nachzulassen”, betonte der ehemalige adidas-Boss, der mit Blick auf die Zukunft anmerkte: “Die Aufgaben werden generell nicht kleiner; Corona hat uns in meinem ersten Amtsjahr sehr gefordert, und diese Pandemie wird uns weiter beschäftigen.”

