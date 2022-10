Hoeness kritisiert Auftritt in Dortmund: «Nicht Bayern-like»

Der FC Bayern verspielte gegen Borussia Dortmund eine Führung und spielte am Ende nur 2:2. Ehrenpräsident Uli Hoeness hat der Auftritt der Münchner nicht gefallen.

Obwohl der FC Bayern gegen Borussia Dortmund mit 2:0 in Front lag, reiste der deutsche Rekordmeister nach Schlusspfiff nur mit einem Punkt nach München zurück. «Wenn man mal 2:0 führt, dann sollte man das Spiel gewinnen», befand Uli Hoeness im «BR». Die Leistung der Truppe von Coach Julian Nagelsmann sei «nicht Bayern-like» gewesen.

Laut dem einstigen Präsidenten des FC Bayern seien die verspielten Punkte aber nicht mit vorherigen aus dieser Saison zu vergleichen. Die Münchner traten schliesslich beim «zweitbesten Klub in Deutschland» an, so Hoeness. Er sei der Auffassung, «dass uns schon ein Neuner fehlt». Robert Lewandowski an den FC Barcelona abzugeben, sei laut dem 70-Jährigen eine «schwierige Entscheidung» gewesen. Damit hätte der Rekordmeister das Risiko in Kauf genommen, «dass man bestimmte Tore nicht macht, nämlich so eins wie Modeste gestern so ein Meter vorm Tor. Da steht halt normal, der Mittelstürmer oder ein Knipser, den haben wir zurzeit leider nicht».

