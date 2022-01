Hoeness verrät: Wie sich Ribéry im letzten Moment gegen Real entschied

Franck Ribéry hätte den FC Bayern im Jahr 2010 beinahe für Real Madrid verlassen. Doch im letzten Moment entschied sich der Franzose doch dagegen, wie Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeness nun offenbart.

In einem Interview mit der “dpa” schilderte Uli Hoeness nun eine Anekdote aus seinem Leben, die vom Umdenken Franck Ribéry handelt. “Als Manager habe ich oft morgens angerufen, dass ich abends mit Leuten zum Essen heimkomme”, erzählte Hoeness von seiner Ehefrau Susi: “Dann hat meine Frau etwas zum Essen gezaubert.”

In diesem Zuge lieferte Hoeness ein Beispiel: “Als 2010 die Geschichte mit Franck Ribery beim FC Bayern zu Ende zu gehen schien, weil seine Berater ihn mehr oder weniger an Real Madrid verkauft hatten, haben wir ihn mit seiner Frau Wahiba zu uns zum Essen eingeladen. Susi hat extra für sie halal gekocht, wir hatten einen wunderbaren Abend, und gegen Mitternacht hat Wahiba schließlich gesagt: ‘Franck, nous restons a Munich!’ Wir bleiben in München.” Ribéry blieb letztlich bis 2019 beim FC Bayern, mittlerweile spielt der 38-Jährige für US Salernitana in Italien.

