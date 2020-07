Hoffenheim mit neuem Trainer einig

Die TSG Hoffenheim scheint ihren neuen Trainer gefunden zu haben: Die Einigung mit Sebastian Hoeness soll stehen.

Der 38-Jährige betreut derzeit noch die zweite Mannschaft des FC Bayern. Nun wagt Sebastian Hoeness aber offenbar den Sprung in die Bundesliga. Laut “Sport 1” ist sich der Coach mit Hoffenheim einig. Er soll zudem seinen Co-Trainer David Krediclo zu den Kraichgauern bringen.

Beim FC Bayern soll man den bevorstehenden Abschied bedauern. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hätte gerne mit dem Erfolgstrainer weitergemacht, der die Bayern-Amateure in dieser Saison zum Titel in der 3. Liga führte. Die Chance in der Bundesliga tätig zu werden, wird man dem Neffen von Ex-Präsident Uli Hoeness aber nicht verwehren.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

psc 21 Juli, 2020 13:25