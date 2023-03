Hoffnung bei Leroy Sané nach Verletzung

Die Hoffnung auf ein Comeback von Leroy Sané im Hinblick auf das Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Paris St. Germain bleibt aufrechterhalten.

Der Bayern-Profi knickte zu Beginn dieser Woche im Training um und muss seither pausieren. Eine gravierende Blessur liegt allerdings nicht vor. Laut «Sport 1»-Reporter Harry Kau verspürt Sané keine grossen Schmerzen und humpelt auch nicht mehr. Für die Partie gegen PSG am kommenden Mittwoch könnte er wieder bereit für einen Einsatz sein.

Update: Bayern-Coach Julian Nagelsmann liefert am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel beim VfB Stuttgart ein Update: «Es sieht gut aus. Leroy Sané testet heute, er hat eine kleine Sprunggelenksverletzung an der Kapsel. Er testet vor dem Training. Wenn das gut geht, macht das Abschlusstraining mit.» Sané könnte unter Umständen also bereits gegen Stuttgart im Kader stehen. Bis am Mittwoch sollte es reichen.

🗣️ @J__Nagelsmann: "Es sieht gut aus. @leroy_sane testet heute, er hat eine kleine Sprunggelenksverletzung an der Kapsel. Er testet vor dem Training, wenn das gut geht, macht er das Abschlusstraining mit." pic.twitter.com/Pyjn1VN4DH — FC Bayern München (@FCBayern) March 3, 2023

psc 3 März, 2023 12:00