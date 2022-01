Hütter nach Erfolg gegen Bayern: “Ein absolut wohltuender Sieg”

Borussia Mönchengladbach siegt zum Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga mit 2:1 gegen den FC Bayern. Gladbachs Cheftrainer Adi Hütter spricht ein Lob für seine Mannschaft aus.

Obwohl der FC Bayern dank Robert Lewandowski (18.) führte, gelang Borussia Mönchengladbach noch der Sieg. Florian Neuhaus (27.) und Stefan Lainer (31.) trafen für die Fohlen. “Es ist ein absolut wohltuender Sieg, für viele vielleicht auch ein unerwarteter Sieg nach dieser Sieglos-Serie”, teilte Adi Hütter nach dem Sieg bei “DAZN” mit.

Der Österreicher lobte: “Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir in den letzten zehn Tagen intensiv trainiert haben. Es ist uns relativ gut gelungen, gut zu verteidigen.” Dazu müsse man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, “so zurückzukommen und hier in München zu gewinnen”.

adk 8 Januar, 2022 11:35