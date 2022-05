Ibiza-Trip trotz Pleite: Laut Salihamidzic eine “Team-bildende Massnahme”

Der Grossteil des FC Bayern flog am Samstag nach der 1:3-Pleite gegen den 1. FSV Mainz 05 nach Ibiza. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat dazu nun Stellung bezogen.

“Vergangene Woche haben uns die Spieler darüber informiert, dass sie die beiden trainingsfreien Tage in der Gruppe auf Ibiza verbringen möchten. Wir haben das als Team-bildende Massnahme akzeptiert”, erklärte Hasan Salihamidzic am Sonntag gegenüber “Sport1”. Der Sportvorstand des FC Bayern meinte: “Unsere Mannschaft hatte sich noch höhere Ziele in dieser Saison gesetzt und ist seit dem Ausscheiden in der Champions League sehr mit sich und ihrem künftigen Weg beschäftigt. Das finden wir positiv.”

Der Ex-Profi befürwortet deshalb den Trip nach Ibiza: “Ich habe als Spieler gelernt, wie aus Niederlagen Stärke erwachsen kann. So eine gemeinschaftliche Aktion der Mannschaft kann hier eine wichtige Grundlage sein.” Ihm sei klar, “dass sich unsere Spieler gegen Stuttgart voll einsetzen werden, um unseren Fans mit einem Sieg einen schönen Saisonabschluss als Meister im eigenen Stadion zu schenken”.

Die “Bild” hatte zuvor berichtet, dass der Grossteil der Bayern-Stars trotz Niederlage in Mainz in den Party-Urlaub aufbrach. Allerdings sollen nicht alle Akteure des FC Bayern mitgeflogen sein. So blieben demnach Manuel Neuer, Sven Ulreich, Bouna Sarr, Dayot Upamecano, Thomas Müller und Kingsley Coman daheim – und reisten nicht nach Ibiza.

