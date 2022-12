Ibrahimovic unterschreibt Profivertrag beim FC Bayern

Der erst 17-jährige Offensivspieler Arijon Ibrahimovic hat am Dienstag seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern unterzeichnet.

Der deutsche Angreifer mit kosovarischen Wurzeln, trainiert somit ab den 3. Januar mit den Profis mit, wie die «Bild» berichtet. Ibrahimovic spielt seit Sommer 2018 für die Bayern. Bislang kam er in den Nachwuchsmannschaften zum Einsatz, in dieser Saison sass er bei den Bayern in je einem Bundesliga- und Champions League-Spiel bereits auf der Ersatzbank, kam aber noch nicht zum Zug. Sein Debüt dürfte indes nur eine Frage der Zeit sein. Der neue Vertrag läuft erst einmal bis 2025.

Ibrahimovic ist nicht mit Milan-Stürmer Zlatan verwandt und kann in der Offensive diverse Positionen bekleiden.

psc 20 Dezember, 2022 14:07