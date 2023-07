Inter Mailand will erstes Angebot für Yann Sommer abgeben

Inter Mailand wird sein erstes Angebot für Bayern-Goalie Yann Sommer in Kürze einreichen.

Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge wollen die Nerazzurri die Personalie möglichst rasch klären, nachdem man sich mit Manchester United über den Verkauf des bisherigen Stammgoalies André Onana einig wurde. Inter feilsch mit Bayern nun um die Ablöse. Laut "Gazzetta dello Sport" streben die Mailänder für Sommer eine Summe von rund 4 Mio. Euro an. Die Bayern wollen aber deutlich mehr Geld sehen - am liebsten fast die Summe, die sie im Winter an Gladbach zahlten. Dem Vernehmen nach waren dies rund 9 Millionen.

Zudem wollen die Münchner zunächst auch einen neuen Keeper an Land ziehen, da nach wie vor unklar ist, ob Manuel Neuer zum Saisonstart in knapp einem Monat wirklich bereit sein wird.

psc 20 Juli, 2023 14:47