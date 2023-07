Inter nimmt Gespräche mit Yann Sommer auf

Inter Mailand könnte den neuen Stammgoalie André Onana nach nur einem Jahr verlieren. Manchester United hat bereits konkrete Angebote für den Kameruner abgegeben. Als potentieller Nachfolger bei den Nerazzurri steht Yann Sommer ganz zuoberst auf der Linie.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben die Mailänder bereits Gespräche über einen möglichen Transfer des 34-jährigen Routiniers aufgenommen. Sommer sei neben dem Ukrainer Anatolij Trubin von Shakhtar Donezk der Topkandidat.

Bereits im Januar war Inter an Sommer dran. Nach Informationen von 4-4-2.ch war sogar schon so gut wie alles klar und ausgehandelt: Sommer hätte nur noch unterschreiben müssen. Schliesslich nahm er dann aber doch die Gelegenheit für einen Wechsel zum FC Bayern wahr. Dort läuft sein Vertrag zwar bis 2025, er besitzt für den Fall der Rückkehr von Manuel Neuer auf den Nummer 1-Posten aber eine Ausstiegsklausel. Und genau diese Rückkehr bahnt sich im Hinblick für die kommende Saison an. Die Bayern haben mit dem Georgier Giorgi Mamardashvili sogar schon einen weiteren Keeper im Visier.

Romano twittert weiter, dass Sommer den Wechsel zu Inter wolle. Ob dem tatsächlich so ist, muss sich weisen. Derzeit weilt er noch im Urlaub. Den Beginn der Vorbereitung für die neue Saison könnte er in der kommenden Woche trotz der Spekulationen noch an der Säbener Strasse vollziehen.

