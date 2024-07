Interessent für Bayern-Profi Noussair Mazraoui

Aussenverteidiger Noussair Mazraoui möchte die Bayern in diesem Sommer nach zwei Jahren wieder verlassen. Nun gibt es einen konkreten Interessenten.

Laut "Sport Bild" bekundet der türkische Spitzenverein Galatasaray Interesse am 26-jährigen Marokkaner. Mazraoui steht bei den Bayern vertraglich bis 2026 in der Pflicht. Allerdings ist er für die kommende Saison auf der rechten Abwehrseite unter dem neuen Trainer Vincent Kompany nicht erste Wahl. Deshalb strebt er auch einen Transfer an.

Mazraoui könnte den umgekehrten Weg von Teamkollege Sacha Boey gehen, der im vergangenen Winter für 30 Mio. Euro von Galatasaray nach München wechselte.

Sollte der marokkanische Nationalspieler nun wechseln, dürften die Bayern mit einer Ablöse im zweistelligen Millionenbereich rechnen.

psc 15 Juli, 2024 11:39