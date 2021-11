Jamal Musiala sucht wegen Einsatzzeit das Gespräch mit Nagelsmann

Jamal Musiala ist eines der grössten Talente des FC Bayern. Aufgrund der enormen Konkurrenz ist seine Einsatzzeit aber sehr limitiert. Das sieht auch Trainer Julian Nagelsmann so.

Am Rande des Champions League-Spiels gegen Benfica (5:2) sprach der von seiner Corona-Infektion genesene Bayern-Coach auch über die Personalie Musiala. “Jamal hat im Moment 35 Prozent Spielzeit. Das ist nicht üppig, aber für einen 18-Jährigen bei Bayern München nicht so schlecht. Wenn er im letzten Saisondrittel immer noch bei 35 ist, dann ist es Scheisse von mir. Dann fördern wir ihn zu wenig”, so Nagelsmann.

Der Grund für die limitierte Einsatzzeit des Youngsters ist die Tatsache, dass er in der Offensive sehr starke Konkurrenz hat. Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané haben auf dem Flügel allesamt den Anspruch, einen Stammplatz zu besetzen. Musiala mache “nichts schlechter als vor Wochen. Die anderen sind einfach stabiler geworden”, führt Nagelsmann aus.

Der Bayern-Trainer verriet auch, dass der deutsche Jung-Nationalspieler regelmässig das Gespräch mit ihm suche. Die Perspektiven seien nach wie vor grandios. Der Rechtsfuss kann laut Nagelsmann “einer der herausragenden Spieler für Deutschland” werden. “Auch für Bayern München, da bin ich mir ganz sicher. Er wird einer der besten Spieler, die es gibt.”

Vor allem die “herausragenden Qualitäten mit dem Ball und im Dribbling” strich der Bayern-Coach heraus. In anderen Bereichen habe der Flügelflitzer aber noch zu tun – insbesondere im athletischen Bereich.

psc 4 November, 2021 09:23