Jetzt hat’s ihn erwischt: Jamal Musiala positiv auf Corona getestet

Beim FC Bayern ist ein weiterer Coronatest positiv ausgefallen: Diesmal hat es Jungstar Jamal Musiala erwischt.

Dies kommunizieren die Münchner am Montagmorgen. Musiala gehe es gut. Er habe sich sofort in häusliche Isolation begeben. In der vergangenen Woche wurden mit Thomas Müller und Joshua Kimmich bereits zwei andere Profis positiv auf das Coronavirus getestet. Sie sind aber seit Freitag wieder «freigetestet» und trainieren wieder. Kimmich kam beim 2:2 gegen Borussia Dortmund am Samstag sogar zum Einsatz.

Wie lange Musiala ausfallen wird, ist unklar.

psc 10 Oktober, 2022 10:07