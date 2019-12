Jérôme Boateng strebt einen Januar-Wechsel an

Jérôme Boateng scheint weiterhin einen Abgang beim FC Bayern anzustreben.

Nach Informationen der “Süddeutschen Zeitung” hat sein Berater Fali Ramadani bereits vor einigen Wochen ein Treffen mit Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic vereinbart. Dabei soll er ausgelotet haben, ob ein Winterwechsel denkbar ist. Demnach strebt Boateng tatsächlich einen solchen Wechsel im Januar an.

Noch am Dienstag sprach sich dieser aber für eine weitere Zusammenarbeit mit Hansi Flick beim FC Bayern aus. Dies klingt eigentlich nicht nach einem baldigen Abgang.

Fakt ist allerdings, dass der 31-Jährige in München in der Innenverteidigung schon länger nicht mehr erste Wahl ist, wenn alle Kaderspieler fit sind. Der deutsche Rekordmeister ist personell angesichts von langfristigen Ausfällen (Nikklas Süle, Lucas Hernandez) in der Defensive derzeit aber dünn besetzt. Sollte Boateng gehen, müsste wohl ein Ersatz her.

psc 17 Dezember, 2019 18:57