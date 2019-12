Boateng spricht sich für Verbleib von Hansi Flick aus

Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng hofft, noch längere Zeit mit Hansi Flick zusammenarbeiten zu können.

Der 54-Jährige hat nach dem Rauswurf von Niko Kovac übernommen und verfügt erst einmal über einen Vertrag bis Jahresende. Somit steht er noch für zwei Bayern-Spiele sicher an der Seitenlinie. Wie es danach weitergeht, ist zumindest offiziell noch offen. Abwehrspieler Jérôme Boateng hat eine klare Meinung zu Flick. “Ich glaube, jeder von uns würde gern mit Hansi weitermachen. Er macht es top, mit dem ganzen Team drumherum. Die Mannschaft würde sich freuen, aber es liegt ja nicht in unserer Hand”, sagt der Weltmeister in der “Abendzeitung München”.

Eine Entscheidung zur Zukunft Flicks wird wohl direkt nach dem letzten Heimspiel des Jahres am kommenden Samstag gegen Wolfsburg fallen. Gemeinhin wird erwartet, dass der Interimscoach bis Saisonende als Cheftrainer bestätigt wird.

psc 17 Dezember, 2019 17:42