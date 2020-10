Jérôme Boateng spricht über Verlängerung beim FC Bayern

Jérôme Boateng wurde in den vergangenen beiden Jahren immer wieder als Wechselkandidat ins Spiel gebracht. Der 32-Jährige ist aber froh, weiterhin in München spielen zu können.

Unter Hansi Flick hat sich der Innenverteidiger wieder in den Vordergrund gespielt und kommt in der zentralen Abwehr regelmässig zum Einsatz. Deshalb stand ein Wechsel im Sommer trotz nur noch einjährigem Vertrag nicht konkret zur Debatte. Im Interview mit dem “kicker” erklärt Boateng nun, dass er froh ist, weiterhin beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag zu stehen. Er hätte Spass am Fussball.

Sogar eine Vertragsverlängerung in München bringt Boateng ins Spiel: “Ich kann es mir vorstellen. Meine Kinder fühlen sich hier wohl. Mit Hansi Flick als Trainer und diesem Team macht es extrem viel Spass.” Grundsätzlich wäre er aber auch bereit für ein neues Abenteuer, falls man bei den Bayern nicht mehr mit ihm planen sollte: “Ich lerne gerne Neues kennen und muss nicht immer am selben Ort sein. USA, Asien oder auch ein anderes europäisches Land, man wird sehen. Es muss aber nicht sein.”

