João Cancelo: «Die Bayern haben sich als Erstes gemeldet»

Der portugiesische Linksverteidiger João Cancelo schloss sich im Januar in einem Blitztransfer dem FC Bayern an. Dies kommt nicht von ungefähr, wie er verrät.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat demnach im Januar sofort reagiert als publik wurde, dass Cancelo Manchester City verlassen will und tatsächlich auf dem Transfermarkt landet. «Als sie erfuhren, dass ich auf dem Markt bin, waren sie die Ersten, die sich gemeldet haben und sie haben alles getan, um mich zu verpflichten. Das ist für mich eine grosse Ehre», sagt Cancelo im Gespräch mit «O Jogo». Seine Entscheidung fiel dann rasch, obwohl er die Bundesliga bislang noch nicht so auf dem Schirm hatte: «Ich habe die deutsche Liga nicht so sehr verfolgt, bevor ich hierher kam, aber in allen Spielen, die ich gespielt habe, waren die Stadien spektakulär. Im letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach waren 45.000 Leute da. Bevor ich zu Bayern kam, habe ich gegen Dortmund gespielt und ich konnte sehen, dass sie auch ein tolles Stadion haben. Wir haben in der Allianz-Arena gespielt, die auch spektakulär ist und wenn man reinkommt, fühlt es sich an, als würden einen 75.000 Leute anfeuern.»

Auch vom Fussball, der in der Bundesliga gespielt wird, ist Cancelo beeindruckt: «Mir ist aufgefallen, dass in Deutschland ein sehr physischer Fussball gespielt wird und die Spieler taktisch sehr gut sind. Die deutschen Mannschaften sind sehr intelligent in der Art und Weise, wie sie spielen. Das ist der Eindruck, den ich von diesen ersten Spielen habe.»

Ob der Aussenverteidiger über diese Saison hinaus in München bleibt, ist noch offen: «Die Bayern haben eine Kaufoption, ich weiss nicht, ob sie sie ziehen werden oder nicht, aber solange ich hier bin, werde ich mein Bestes geben.» Die Kaufoption liegt bei 70 Mio. Euro. Medienberichten zufolge wünscht Cancelo keine Rückkehr zu ManCity mehr.

psc 23 Februar, 2023 17:44