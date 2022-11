Joshua Kimmich benennt seinen grössten Erfolg & Misserfolg

Bayern-Star Joshua Kimmich schreibt bei «The Players› Tribune» in sehr persönlichen Worten über seinen bislang grössten Erfolg und Misserfolg.

Der 27-Jährige war in seiner Karriere schon ganz oben, aber auch ganz unten. Kurz vor der WM in Katar blickt der Mittelfeldstratege zurück. Vor vier Jahren war er an der WM in Russland gemeinsam mit seinen DFB-Teamkollegen am Tiefpunkt angelangt: Deutschland schieds bereits in der Vorrunde aus. Was sich unmittelbar nach der 0:2-Niederlage gegen Südkorea in der Kabine abspielte, möchte Kimmich nicht noch einmal erleben. Die Enttäuschung war derart gross, dass er danach mit seiner Freundin direkt in den Urlaub nach Südafrika flog und sich kein einziges Spiel der WM mehr anschaute.

Ganz anders waren die Emotionen im Sommer 2020 als Kimmich mit dem FC Bayern den Champions League-Pokal in die Höhe stemmen durfte. Auch auf dieses Ereignis blickt Kimmich in seinem Beitrag zurück – mit sehr positiven Gefühlen.

Der Mittelfeldstar hat aus seiner bisherigen Karriere eine Quintessenz gewonnen. Sein Motto lautet: «Im Fussball gibt es nur zwei Spiele, die wirklich wichtig sind: das letzte und das nächste.»

Hier geht es zu den persönlichen Worten von Kimmich auf Players› Tribune.

psc 14 November, 2022 17:40