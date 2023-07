Joshua Kimmich macht ganz klare Ansage zu seiner Zukunft

Zuletzt tauchten Spekulationen auf, wonach der FC Bayern einen Verkauf von Mittelfeldspieler Joshua Kimmich nicht mehr gänzlich ausschliesst. Der 28-Jährige plant seine Zukunft aber weiterhin in München.

Ein Transfer ist für den Nationalspieler kein Thema, wie er am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Asientour in Tokio am Dienstag klarstellt: "Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der nächsten Saison hier bei Bayern spielen werde, zumindest habe ich keine anderen Pläne." Kimmich spielt bereits seit 2015 für den deutschen Rekordmeister und steht da noch für zwei weitere Jahre unter Vertrag. Im Mittelfeldzentrum nimmt er weiterhin eine sehr wichtige Rolle ein.

In der Vergangenheit wurde unter anderem der FC Barcelona als Interessent genannt. Die Katalanen hätten derzeit aber ohnehin nicht die Mittel für einen Transfer Kimmichs. Und einen solchen strebt dieser auch nicht an, wie er nun bekanntgibt.

psc 25 Juli, 2023 10:26