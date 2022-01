Joshua Kimmich gibt nach 47 Tagen Corona-Pause sein Comeback

Nach insgesamt 47 Tagen ohne reguläres Mannschaftstraining ist Joshua Kimmich beim FC Bayern zurück.

Wie die “Bild” berichtet, lieferte der Mittelfeldspieler einen negativen PCR-Test ab und hat somit grünes Licht für das am späteren Montagnachmittag angesetzte Training bei den Bayern erhalten. Kimmich kam seit Anfang November zu keinerlei Einsätzen mehr und war zwischenzeitlich mit dem Coronavirus infiziert. Zuletzt hielt er sich privat fit. Ob er beim Rückrundenstart gegen Gladbach am Freitagabend bereits im Kader stehen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

psc 3 Januar, 2022 15:01