Joshua Kimmich nimmt Sadio Mane in Schutz

Sadio Mane musste in den letzten Wochen viel Kritik einstecken. Beim FC Bayern ordnet die in Kürze zu Ende gehende einjährige Liaison aber nicht jeder als komplettes Missverständnis ein – Noch-Mitspieler Joshua Kimmich springt ihm zur Seite.

Joshua Kimmich will die teils heftige Kritik, die seit Wochen auf Sadio Mane niederregnet, nicht einfach so stehen lassen. "Er hat in der letzten Saison eine sehr gute Hinrunde gespielt, gute Statistiken geliefert", sagte der Führungsspieler des FC Bayern nach dem 1:0-Testspielsieg gegen Kawasaki Frontale. "Er war nicht alleine daran schuld, dass es nicht mehr lief bei uns. Da hat bei uns das grosse Ganze nicht mehr gestimmt."

In der vergangenen Saison kam Mane in 38 Pflichtspielen auf zwölf Toren und sechs Tore, womit er den extrem hohen Anforderungen nicht gerecht werden konnte. Kimmich kann derweil nachvollziehen, sollte die andauernde Kritik auch an Manes Selbstvertrauen genagt haben.

"Dann bist du ein neuer Spieler im Ausland – mit neuer Sprache, neuer Kultur und Menschen", so Kimmich weiter. "Wenn du dann als Topstar kommst und dir sehr viel Kritik – manches zurecht, manches zu unrecht – anhören musst, kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfach ist."

Inzwischen steht fest, dass Sadio Mane den FC Bayern nach einem Jahr wieder verlassen wird. Mit dem saudischen Al-Nassr ist sich der Afrikaner bereits über einen Dreijahresvertrag einig, beim Spiel gegen Kawasaki stand er gar nicht mehr im Kader. Rund 37 Millionen Euro Ablöse werden fliessen.

aoe 29 Juli, 2023 17:22