Joshua Kimmich meldet sich nach langer Pause zu Wort

Seit Anfang November war mit Ausnahme eines Interviews von vom zwischenzeitlich von Corona infizierten Bayern-Profi Joshua Kimmich nur sehr wenig zu hören und sehen. Nun wendet er sich in den sozialen Medien an die Fans.

Kurz vor Weihnachten verschickt der 26-jährige Profi einen Gruss: “Euch allen schöne Weihnachten!” Der Botschaft fügt Kimmich den vielversprechenden Hashtag #dasaufderfaulenhautliegenhateinende hinzu. Der Mittelfeldstratege musste zuletzt als Folge seiner Corona-Infektion mit dem Training noch kürzertreten, da ansonsten längerfristige Lungenprobleme hätten auftauchen können. Nun ist die Schonfrist vorbei. Nach Angaben von “Sport 1” fand am Mittwoch eine Untersuchung statt. Von den Ärzten habe es daraufhin grünes Licht für die Rückkehr ins Training gegeben.

Der deutsche Nationalspieler ist inzwischen auch geimpft, nachdem er damit lange Zeit zögerte.

Für die Bayern steht der nächste Ernstkampf am 7. Januar an: Dann beginnt die Bundesliga-Rückrunde mit der Partie gegen Gladbach. Kimmich will wieder auf dem Platz stehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Joshua Kimmich (@jok_32)

psc 23 Dezember, 2021 13:23