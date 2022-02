Julian Nagelsmann äussert sich zur Müller-Zukunft

Thomas Müller steht beim FC Bayern noch bis 2023 unter Vertrag. Eine Verlängerung wird langsam aber sicher zum Thema. Trainer Julian Nagelsmann sieht die Sache gelassen.

Der Bayern-Coach setzt auf den 32-Jährigen, der neben Robert Lewandowski im Angriff eigentlich stets gesetzt ist. Nagelsmann hält von Müller entsprechend viel und sagt auf einer Pressekonferenz am Donnerstag über diesen: “Er spielt jedes Spiel, hat immer begonnen und ist ein Gesicht des FC Bayern. Demnach freuen wir uns alle, wenn er noch etwas in Bayern bleibt.” Dennoch verspürt er keine Eile, was die Verlängerung mit dem Top-Assistgeber angeht: “Wir haben jetzt nicht den Stress, heute oder morgen den Vertrag zu verlängern.”

Nagelsmann weiter: “Da er immer spielt, weiss er von meiner Seite aus, was seine Rolle im Kader ist.” Müller teilte der “Sport Bild” zuletzt mit, dass bezüglich Vertragsverlängerung noch niemand vom Verein auf ihn zugekommen sei, er aber unaufgeregt sei: “Was die Zukunft bringt, muss man also sehen.”

psc 3 Februar, 2022 15:10