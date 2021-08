Julian Nagelsmann macht sich bei den Bayern-Profis mit einer Massnahme beliebt

Julian Nagelsmann hat das Traineramt beim FC Bayern bekanntlich erst in diesem Sommer übernommen und ist mit den Spielern im Grunde immer noch in der Kennenlern-Phase. Mit einer Massnahme macht er den Profis gleich einmal einen grossen Gefallen.

Wie die “Bild” berichtet, verzichtet der neue Münchner Coach darauf, seine Spieler bei Heimspielen jeweils am Abend vor den Partien im Hotel zu versammeln. Sämtliche Profis können also zu Hause übernachten. Erst am Morgen des Spieltags trifft sich der Staff und die Mannschaft an der Säbener Strasse und bestreitet dann gemeinsam die unmittelbare Spielvorbereitung. Unter den Nagelsmann-Vorgängern wurde die letzte Nacht jeweils im Hotel verbracht. Damit ist nun erst einmal Schluss. Eine Entscheidung, die bei den Akteuren sehr gut ankommt.

psc 20 August, 2021 16:56