Nagelsmann droht den Bayern-Profis vor dem Stuttgart-Spiel

Nach dem Bundesliga-Spitzenkampf gegen Union Berlin (1:1) und dem Champions League-Auftakt gegen Inter Mailand (2:0) empfängt der FC Bayern am Wochenende den VfB Stuttgart und ist im Duell gegen die Schwaben haushoher Favorit. Trainer Julian Nagelsmann fordert von seinen Spielern aber vollen Einsatz und volle Konzentration – und droht ihnen sogar im Hinblick auf das Highlight-Spiel gegen den FC Barcelona am kommenden Dienstag.

“Es macht keinen Sinn, morgen nicht Vollgas zu geben. Wer morgen die Handbremse einlegt, kann auch gleich am Dienstag die Parkbremse anziehen”, sagt Nagelsmann auf die Frage eines Journalisten, ob in den Köpfen der Spieler möglicherweise bereits die Partie gegen die Katalanen ist. Das glaubt er persönlich allerdings nicht.

Im Hinblick auf die Partie gegen den VfB kündigt der Bayern-Coach eine grössere Rotation an. Kingsley Coman fehlt verletzt, zudem wird Leroy Sané nicht in der Startelf stehen. In diese rückt dafür Leon Goretzka. Joshua Kimmich kann trotz seiner Augenverletzung aus dem Inter-Spiel von Beginn weg auflaufen.

psc 9 September, 2022 17:02