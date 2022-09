Julian Nagelsmann fordert Vertragsverlängerung mit einem Profi

Julian Nagelsmann fordert die Klubleitung auf, den Vertrag mit Abwehrspieler Lucas Hernandez zu verlängern. Die Forderung des Bayern-Trainers wird wohl erfüllt.

Vor dem 2:0-Sieg bei Inter Mailand macht Nagelsmann im Interview mit “DAZN” eine glasklare Aussage, was eine Vertragsverlängerung mit dem französischen Nationalspieler angeht: “Ich würde das definitiv genauso machen und mit ihm verlängern!” Bei Hernandez gerät der Bayern-Coach sogar regelrecht ins Schwärmen: “Er ist ein sehr, sehr guter Typ, auf dem Feld sehr wichtig. Er hat immer gute Laune, lacht viel. Das fällt natürlich auch auf, weil er so schöne weisse Zähne hat.” Der 26-Jährige sei ein lustiger Kerl, aber auch ein extrem giftiger und aggressiver Verteidiger, der es liebe, zu verteidigen. Einzig in Sachen Torgefahr bei Standards sieht der Bayern-Coach noch Verbesserungsbedarf: “Wenn er die Wucht, die er defensiv hat, auch vorne reinbringt, kann er sechs, sieben Tore pro Saison machen. Dann bringt uns das als Mannschaft sehr viel, aber auch ihm.”

Auch die sportliche Führung der Münchner und vor allem Hernandez selbst wollen die Zusammenarbeit fortsetzen. Derzeit ist der französische Nationalspieler bis 2024 gebunden. Laut “Bild” gab es in der vergangenen Woche im Münchner Restaurant “Rocca Riviera” ein Treffen zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Hernandez. Der Austausch sei sehr positiv gewesen. Auch mit dem Berater sprach Salihamidzic bereits. Es scheint als wäre die Verlängerung letztlich eine Formsache. Wann sie erfolgt, ist noch offen.

