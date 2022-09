Julian Nagelsmann hat eine Forderung an Sadio Mané

Bayern-Coach Julian Nagelsmann sieht bei Neuzugang Sadio Mané durchaus noch Verbesserungsbedarf. Der 30-Jährige darf auf dem Platz etwas egoistischer werden.

Dies sagt der Münchner Trainer vor dem Champions League-Kracher gegen den FC Barcelona. Mané sei “manchmal vielleicht zu kritisch. Dass er einen Tick zu viel nachdenkt”, wird Nagelsmann vom “kicker” zitiert.

Grundsätzlich habe sich der 30-jährige Senegalese aber von Tag eins an als Anführer präsentiert, der seine Mitspieler im Training pusht und ihnen Kommandos gibt. Auf dem Spielfeld fehlt es aber noch ein wenig an Leichtigkeit.

Mané will aus Sicht Nagelsmann immer beobachten, “die Gruppe kennenlernen”, um dann “seiner Rolle gerecht zu werden.” Dies könne etwas gefährlich sein führt der Coach aus: “Wir haben natürlich wenig Zeit. Wenn jeder jetzt anfängt, erstmal ein halbes Jahr zu gucken, was wir alles machen können und was nicht, sind sehr viele Spiele schon durch. Von daher darf er gerne noch selbstbewusster und auch ein Stück… wie soll ich sagen … positiv arroganter auftreten.”

Die selbstlose Art sei natürlich grundsätzlich sympathisch, “Zu viel davon ist dann auch nicht gut”, meint Nagelsmann. Sein Fazit ist indes klar: “Ich sehe seine Leistungen nicht kritisch. Ich glaube, dass er seinen Peak noch nicht erreicht hat. Ich freue mich auf seinen Peak. Ich bin grundsätzlich zufrieden mit seinem Job bis hierhin.”

psc 13 September, 2022 11:15