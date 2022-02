Julian Nagelsmann hatte im Winter 2 Wunschspieler – keiner kam

Julian Nagelsmann hätte seine Mannschaft im Winter liebend gerne verstärken lassen. Die Klubleitung lehnte seine Vorschläge allerdings ab. Zumindest in einem Fall nicht nur aus finanziellen Gründen.

Dem “Bild”-Podcast “Bayern Insider” zufolge standen beim Bayern-Coach Mittelfeldspieler Denis Zakaria (Ex-Gladbach) und Rechtsverteidiger João Cancelo von Manchester City ganz oben auf der Wunschliste. Diese beiden Profis wünschte sich Nagelsmann in sein Team

Gekommen ist bekanntlich keiner: Bei Zakaria soll die sportliche Führung letztlich, offenbar im Gegensatz zum Trainer, nicht vollends überzeugt gewesen sein und hätte maximal einen Sommertransfer in Aussicht gestellt. Der Schweizer Nationalspieler schloss sich schliesslich am Ende der Transferperiode Juventus an.

Bei Cancelo war eine Verpflichtung unrealistisch: Der 27-jährige Portugiese ist einer der wichtigsten Spieler bei Manchester City und hat dort schliesslich Anfang Februar langfristig bis 2027 verlängert.

Somit muss Nagelsmann mit dem Spielermaterial auskommen, das ihm bereits seit Saisonbeginn zur Verfügung steht. Mit Michaël Cuisance, Adrian Fein und Bright Arrey-Mbi gab es sogar noch drei Abgänge. Das Trio spielte bei den Bayern-Profis zuletzt allerdings keine Rolle.

psc 11 Februar, 2022 15:39