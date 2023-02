Julian Nagelsmann kritisiert seine Spieler vor der PSG-Partie

Der FC Bayern hat am Samstag gegen den VfL Bochum zwar letztlich souverän mit 3:0 gewonnen, der Glanz blieb allerdings aus und nach dem Spiel gibt es sogar Kritik von Trainer Julian Nagelsmann.

Im Hinblick auf das Champions League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain hat der Münchner Coach gewisse Sorgen. «Wir sind nicht im Flow, haben in der Liga nur einen Punkt Vorsprung. Wenn wir Vollgas spielen, ist es Fussball, das macht Spass, das ist Enthusiasmus, dann bewegen wir uns auch. Aber das haben wir nur die ersten sechs Minuten gemacht», sagt Nagelsmann nach dem Spiel.

Der 35-Jährige verzichtete gegen Bochum in der Halbzeit auf eine grosse Analyse: «Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es sinnvoll ist, Szenen zu zeigen. Wir haben ein paar andere Dinge besprochen, das war aber in 1:30 abgetan.»

Nagelsmann gibt sogar zu, dass sein Team nicht in Topform ist: «Am Ende ist es dann ein bisschen zu wenig Leben, wir haben jetzt keinen Super-Flow, wir sind einen Punkt vorne in der Bundesliga, nicht mehr. Und wir müssen in Paris ein überragendes Spiel machen, auch wenn Mbappé ausfallen mag möglicherweise, weil es einfach eine Weltklasse-Mannschaft ist. Wenn wir am Dienstag so spielen, wird es nicht reichen, um weiterzukommen.»

psc 12 Februar, 2023 10:49