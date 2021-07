Nagelsmann hat nach Gespräch mit Lewandowski ein gutes Gefühl

Gerüchte um einen möglichen Abgang von Robert Lewandowski beim FC Bayern machen immer wieder die Runde. Der neue Trainer Julian Nagelsmann rechnet aber fest damit, dass er weiterhin auf den polnischen Torjäger zählen kann.

Dieses Gefühl hat er jedenfalls nach einem ersten persönlichen Telefongespräch mit dem 32-Jährigen, der zurzeit noch im Urlaub weilt. “Ich habe mit ihm gesprochen und geschrieben”, verrät Nagelsmann gegenüber “Sky”. “Ich bin kein grosser Freund davon, als erste Amtshandlung mit den neuen Spielern sofort die vertragliche Situation oder die Gerüchteküche zu besprechen, sondern das mach ich dann im Vier-Augen-Gespräch, wenn er hier ist.” Aus den Antworten von Lewandowski habe er aber einiges ableiten können: “Seine Antworten zur Urlaubsplanung und zum Erscheinen beim Training haben sich alle sehr gut und top-motiviert angehört.”

Der Angreifer ist derzeit noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Zuletzt war wieder die Rede davon, dass er sich einen Wechsel zu Real Madrid vorstellen und gar wünschen könnte. Nagelsmann nimmt diese Berichte aber gelassen: “Die Gerüchte über Robert Lewandowski gibt es seit Ewigkeiten. Ich glaube, schon immer, seit er beim FC Bayern ist. Das ist aber auch ein Stück weit normal, wenn einer so viele Tore schiesst, dass da jeder Klub mal seine Fühler ausstreckt und abklopft, was passiert.”

psc 14 Juli, 2021 18:00