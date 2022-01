So plant Julian Nagelsmann das Gladbach-Spiel mit den vielen Absenzen

Der FC Bayern muss wegen der vielen Corona-Fälle im eigenen Team zum Hinrunden-Auftakt gegen Gladbach auf zahlreiche Spieler verzichten. Trainer Julian Nagelsmann will aber nicht klagen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel vom Freitagabend betont der 34-Jährige, dass er die anstehende Partie plant, so gut es geht. Auch wenn noch nicht definitiv feststeht, ob in der Allianz Arena auch tatsächlich angepfiffen wird. “Unsere Aufgabe ist es, uns so vorzubereiten, wie wenn das Spiel stattfindet. Es ist eine herausfordernde Situation. Aus Trainer-Sicht ist es aber auch sehr reizvoll – wie kann ich den Matchplan anpassen, dass die Spieler ihre Qualitäten einbringen. Es gibt mehrere Optionen. Ich kümmere mich um die Aufgabe, die Mannschaft vorzubereiten. Gegen Gladbach haben wir ein bisschen was gut zu machen”, sagt Nagelsmann.

Von den neun wegen einer Corona-Infektion ausser Gefecht gesetzten Spielern, konnten Corentin Tolisso und Omar Richards immerhin zurückkehren und die Quarantäne verlassen. Auch Kingsley Coman könnte sich am Freitag freitesten, wobei der Franzose noch angeschlagen ist.

Definitiv ausfallen werden auch Leon Goretzka (Patellasehnenprobleme) sowie Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und die Afrika-Cup-Teilnehmer Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr.

Stattdessen finden Nachwuchskräfte voraussichtlich die Aufnahme in den Kader. Zu ihnen zählen Arijon Ibrahimovic, Paul Wanner, Johannes Schenk, Bright Arrey-Mbi, Jamie Lawrence, Nico Feldhahn, Taylor Booth und Lucas Copado auf. “Wir haben die Spieler auf die Berechtigungsliste gestellt. Wir haben auch einen Antrag gestellt, dass wir mehr als drei Vertragsamateure auf dem Feld haben können. Die Spieler, die ins Training kommen, müssen getestet sein”, sagt Nagelsmann. Der DFL zufolge müssen “mehr als 15 spielberechtigte” Spieler zur Verfügung stehen, darunter mindestens ein Goalie.

psc 6 Januar, 2022 14:59