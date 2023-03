Julian Nagelsmann muss Spieler aus dem Kader streichen

Mit Ausnahme von Leroy Sané, der sich mit kleinen Sprunggelenksproblemen herumschlägt, aber für die Ligapartie beim VfB Stuttgart am Samstagabend doch noch rechtzeitig fit werden könnte, stehen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann definitiv alle Spieler zur Verfügung.

Der 35-Jährige teilt auf der Pressekonferenz am Freitag mit, dass «alle Mann an Bord» seien. Aus diesem Grund müsse er nun einige persönliche Gespräche führen und Spieler von der Kaderliste streichen. Diese werden die Reise nach Stuttgart am Freitagabend dann nicht antreten.

Offen ist im Übrigen, ob der formstarke Dauerläufer Benjamin Pavard gegen den VfB in der Startelf stehen wird. Dies im Hinblick auf den kommenden Mittwoch, wo er gegen Paris St. Germain gesperrt sein wird. Nagelsmann wird deshalb möglicherweise anderen Kräften (mehr) Spielpraxis geben.

psc 3 März, 2023 16:08