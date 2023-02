Julian Nagelsmann gibt Stellungnahme zu Kabinen-Eklat ab

Der DFB-Kontrollausschuss hat nach dem Wutanfall von Julian Nagelsmann nach der 2:3-Niederlage der Bayern bei Gladbach, wo er wegen der Roten Karte gegen Dayot Upamecano nach Abpfiff in Richtung Schiri-Kabine gestürmt ist und das Team um Tobias Welt beleidigt haben soll, ein Verfahren eingeleitet. Im Zuge dessen muss der 35-Jährige eine Stellungnahme abgeben.

Nagelsmann wird in diesen Tagen vom Kontrollausschuss angeschrieben und hat dann voraussichtlich 48 Stunden Zeit für eine Stellungnahme. Nachdem diese ausgewertet wurde, entscheidet das Gremium über den weiteren Fortgang des Verfahrens. Nagelsmann hatte sich am Sonntag in den sozialen Medien bereits für die gewählte Wortwahl entschuldigt. Dennoch droht im schlimmsten FAll eine Geldstrafe oder sogar eine Sperre.

psc 20 Februar, 2023 15:43