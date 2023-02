Julian Nagelsmann ist mit Yann Sommer «extrem zufrieden»

Für Yann Sommer wartet am Samstag ein ganz besonderes Spiel: Der neue Bayern-Goalie kehrt an seine alte Wirkungsstätte nach Gladbach zurück. Sein Trainer Julian Nagelsmann ist sicher, dass der 34-Jährige ein gutes Spiel machen wird.

Generell ist der Bayern-Coach mit dem im Münchner Trikot immer noch ungeschlagenen Yann Sommer «extrem zufrieden», wie er am Freitag auf einer Pressekonferenz sagt: «Die Tore in der Liga waren nicht so, dass er sie parieren kann. Es ist ein besonderes Spiel für ihn gegen seinen Ex-Klub. Aber er wird damit gut zurecht kommen und ein gutes Spiel machen.»

Auf Sommer wartet in Gladbach vor Anpfiff eine Verabschiedung. Er war während achteinhalb Jahren für die Fohlen aktiv und wird dort noch immer sehr geschätzt. Auch die Fans werden ihn trotz Bayern-Wechsel wohl nicht mit Pfiffen, sondern mit Applaus empfangen.

