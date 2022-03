Juve zeigt Interesse an Lewandowski-Backup Eric Maxim Choupo-Moting

Der kamerunische Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting bestreitet seine zweite Saison als Backup von Robert Lewandowski beim FC Bayern. Offenbar wurde Juventus nun auf den 32-jährigen Routinier aufmerksam.

Der Stürmer muss sich in München zwar fast ausnahmslos mit einer Jokerrolle zufrieden geben. In dieser blüht er aber regelrecht auf: Neun Tore in 16 Spielen sind angesichts der meist kurzen Einsatzzeiten ein ganz starker Wert. Laut “tuttosport” haben die guten Leistungen von Choupo-Moting Juventus auf den Plan gerufen: Die Turiner könnten sich ein Engagement des Angreifers im Sommer gut vorstellen. Der Serie A-Klub müsste aber eine Ablöse für den 65-fachen kamerunischen Nationalspieler zahlen. Dieser hat seinen Vertrag bei den Bayern im Frühjahr des letzten Jahres nämlich bis Juni 2023 verlängert.

Bei Juve würde auf Choupo-Moting eine ähnliche Rolle warten wie jetzt in München: Er ist als Backup von Winter-Neuzugang Dusan Vlahovic eingeplant.

