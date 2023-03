Juve-Stürmer Dusan Vlahovic ist bei ManUtd & Bayern ein Thema

Der serbische Torjäger Dusan Vlahovic hat seit seiner Ankunft bei Juventus vor Jahresfrist nicht wirklich so einschlagen können, wie er und die Turiner Verantwortlichen sich dies vorgestellt haben. Jetzt wird sogar über einen Wechsel im Sommer spekuliert.

Laut «tuttomercatoweb»-Journalist Marco Conterio wird der Name bei Manchester United und dem FC Bayern zumindest diskutiert. Vlahovic steht in dieser Saison in 24 Spielen für die alte Dame bei zehn Toren. Eine Quote, die nicht so ausfällt, wie er sich dies wünscht.

Das Potential des 23-Jährigen ist unbestritten, in Turin scheint er es bislang aber nicht entfalten zu können. Trotz Vertrag bis 2026 ist ein Wechsel des Nationalspielers im Sommer nicht gänzlich ausgeschlossen. Für diesen Fall könnten sich ManUtd und die Bayern ins Rennen einklinken.

Der Preis dürfte allerdings beträchtlich sein: Juve zahlte im Januar für den früheren Fiorentina-Angreifer mehr als 80 Mio. Euro und wird ihn kaum zu einem merklich tieferen Preis abgeben. Allenfalls könnte eine Leihe zum Thema werden, falls sich Vlahovic einen Tapetenwechsel wünschen sollte.

psc 7 März, 2023 17:29