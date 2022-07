Juventus wartet auf neues Bayern-Angebot für Matthijs de Ligt

Juventus steht mit dem FC Bayern in Kontakt wegen eines möglichen Transfers von Matthijs de Ligt. Zu Beginn der Woche kam es sogar zu einem persönlichen Treffen. Eine Einigung bezüglich Ablöse wurde allerdings noch nicht erzielt, die Turiner warten auf ein verbessertes Angebot.

Die bisherige Offerte aus München überzeugt die Verantwortlichen der alten Dame nicht. Rund 60 Mio. Euro (plus Boni) soll der deutsche Rekordmeister für den 22-jährigen Niederländer bislang bieten. Dies reicht den Juve-Bossen bei weitem nicht. Angeblich schwebt ihnen für de Ligt eine Ablösesumme im Bereich von 90 bis 100 Mio. Euro vor. Die Differenz ist also noch relativ gross. Laut “tuttosport” und “Corriere dello Sport” geht man in Turin davon aus, dass bis zum Wochenende ein neues Angebot eintrifft. Dieses würde man natürlich wieder prüfen.

Einen möglichen Ersatz für de Ligt hätte der Serie A-Klub bereits an der Angel: Von Stadtrivale Torino könnte Gleison Bremer zu Juventus stossen, falls de Ligt geht. Eine Alternative wäre Gabriel Magalhães von Arsenal.

psc 14 Juli, 2022 10:49