Kahn erhöht Druck auf Nagelsmann: “Beim FC Bayern zum Erfolg verdammt”

In seiner ersten Saison beim FC Bayern gewann Julian Nagelsmann zwar die Meisterschaft, scheiterte aber in den anderen Wettbewerben. Künftig soll mehr drinnen sein, fordert sein Boss Oliver Kahn.

“Wir sind beim FC Bayern zum Erfolg verdammt, das weiss er auch”, sagte Oliver Kahn in Richtung Julian Nagelsmann dem “kicker”. Die Münchner haben den 34-Jährigen “auch wegen seiner Spielphilosophie verpflichtet. Wir erwarten von ihm, dass er junge Spieler heranführt und entwickelt” – und wichtige Titel holt.

Zudem erhöhte Kahn auch den Druck auf Profis wie Leroy Sané und Serge Gnabry, die in der Rückrunde hinter ihren Erwartungen blieben. “Es ist notwendig, Konkurrenzsituationen zu schaffen und Signale zu setzen. Gerade nach der Rückrunde, die nicht dem entsprach, was wir uns erwartet haben”, so Kahn.

adk 7 Juli, 2022 13:59