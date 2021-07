Kahn: “Sehr gute Gespräche” mit Goretzka und Coman

Der FC Bayern möchte die Arbeitspapiere von Leon Goretzka und Kingsley Coman gerne verlängern, die Gespräche sind im Gange. Zuletzt gestaltete sich der Vertragspoker vor allem mit Letztgenanntem ziemlich schwierig. Der neue Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn gibt einen Einblick in die laufenden Verhandlungen.

“Wir sind mit Leon Goretzka und Kingsley Coman in Gesprächen”, sagte Oliver Kahn am Montag während einer Medienrunde. “Topspieler wollen auch entsprechend bezahlt werden, da sind wir ganz bestimmt nicht naiv.” Während Goretzka nur noch bis 2022 an den FC Bayern gebunden ist, läuft Comans Vertragspapier 2023 aus.

Insbesondere die Verhandlungen mit der Coman-Seite liefen in der letzten Zeit Medienberichten zufolge nicht wirklich gut und sollen sogar abgebrochen worden sein. Grund hierfür soll die Gehaltsforderung des Flügelspielers sein, die zwischen 16 und 17 Millionen Euro liegt. Für den FC Bayern sind solche Sprünge inmitten der Pandemie nicht darstellbar.

“Wir sind in sehr guten Gesprächen mit beiden Spielern und ich bin sehr optimistisch”, sagte Kahn während seiner ersten Presserunde als Vorstandsvorsitzender. “Wir haben als FC Bayern den Spielern ein grossartiges Paket anzubieten. Man muss als Klub eine Philosophie haben und dann auch Entscheidungen treffen. Wir haben als Klub eine Grenze und wissen, dass diese Spieler absolute Topspieler sind, die entsprechend bezahlt werden wollen. Wir haben unsere Grenzen aber auch hier ganz klar definiert.”

Coman hat seit Kurzem den berühmten Spielervermittler Pini Zahavi engagiert, der in der Premier League nach potenziellen Abnehmern für den EM-Fahrer suchen soll.

aoe 5 Juli, 2021 14:43