Kahn: Transfer von de Ligt zum FC Bayern “ganz einfach”

Der FC Bayern wird in Kürze den Transfer von Matthijs de Ligt bekanntgeben. Bereits zuvor hat Vorstandsboss Oliver Kahn die Verpflichtung bestätigt.

Matthijs de Ligt wechselt für bis zu 80 Mio. Euro von Juventus zum FC Bayern. “De Ligt ist gross, zweikampfstark, kopfballstark, er hat ein gutes Aufbauspiel. Er ist jemand, der gerne führt, lautstark ist”, schwärmte Oliver Kahn bei der Ankunft in den USA, wo der FC Bayern sein Trainingslager abhält.

Ihn zu kriegen, sei “ganz einfach” gewesen, so Kahn, “wie bei Sadio Mané”, der “zwei Tage überlegt” habe. “So war es auch bei Mathijs de Ligt.” Am Dienstagmorgen stand für de Ligt noch der Medizincheck in München auf dem Programm, ehe es für den Neuzugang im Laufe des Tages Richtung Washington, D.C. gehen wird.

adk 19 Juli, 2022 11:14