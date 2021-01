Kahn über Upamecano-Poker: “Er ist bei allen Top-Klubs gefragt”

Der FC Bayern würde sich im kommenden Sommer gerne mit den Diensten von Abwehrmann Dayot Upamecano verstärken. Mit den Beratern des Profis von RB Leipzig führten die Münchner bereits Verhandlungen.

“Wir haben sehr gute, professionelle Gespräche gehabt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert”, bestätigte der Münchner Sportvorstand, Hasan Salihamidzic, bei “Sky” die Unterredung mit Upamecanos Management. Angeblich sieht sich der deutsche Rekordmeister im Werben um das Abwehrass von Ligakonkurrent RB Leipzig in der Pole-Position.

Auf das Interesse am Sonntag bei “Sky” angesprochen, untermauerte Vorstandsmitglied Oliver Kahn das Interesse des FC Bayern und sagte: “Bei Dayot muss man wissen, dass er bei allen Top-Klubs in Europa gefragt ist. Er zeigt diese Saison, welche Qualitäten er hat. Wer will ihn nicht haben im Moment? Wir sind dabei, uns mit ihm auszutauschen.”

Neben Bayern sollen insbesondere auch Premier-League-Teams wie Manchester United, der FC Chelsea und der FC Liverpool um den Franzosen buhlen.

adk 31 Januar, 2021 11:35