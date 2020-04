Kai Havertz befeuert mit Aussage die Wechselgerüchte

Der deutsche Jungstar Kai Havertz befeuert die Gerüchte über einen Wechsel im Sommer gleich höchstpersönlich.

Der 20-Jährige erklärt in der “Sport Bild”, dass Leverkusen ein toller Verein sei und er sich wohl fühle. Allerdings hätte er auch immer gesagt, dass er den nächsten Schritt in der Karriere irgendwann natürlich gehen wolle. “Das ist mein Anspruch”, so Kai Havertz.

Und offenbar kann sich der Offensivspezialist sehr wohl schon einen Transfer in diesem Sommer vorstellen: “Ich bin bereit, einen grossen Schritt zu machen, und ich mag Herausforderungen. Dazu zählt für mich auch das Ausland.”

Ein wichtiges Kriterium sei der Trainer: “Da muss es passen. Das sieht man ja auch bei unserem Coach Peter Bosz. Für mich zeigt sich die sportliche Richtung des Vereins auch in der Auswahl des Trainers”, so Havertz.

Die Frage lautet nun, ob sich ein Klub findet, der die Ablöseforderungen der Werkself erfüllt. Angeblich fordert Leverkusen weiterhin eine dreistelligen Millionenbetrag für den Jungstar. Der FC Bayern scheint diese Summe nicht zahlen zu wollen. Bekanntlich könnte aber auch ein Gang ins Ausland folgen. Die Coronakrise könnte indes für eine Verzögerung führen.

psc 15 April, 2020 09:12