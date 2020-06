Kai Havertz will Zukunftsplanung in diesem Sommer entscheiden

Leverkusens Jungstar Kai Havertz wird von zahlreichen Topklubs umgarnt und fühlt sich bereit für den nächsten Schritt. Der 20-Jährige wünscht sich denn auch in diesem Sommer Planungssicherheit.

Laut einem Bericht der “Sport Bild” will Havertz schon in diesem Sommer wissen, wo seine Reise künftig weitergeht – selbst wenn sich ein Transfer angesichts der Coronakrise noch um ein weiteres Jahr verzögert. Wegen der hohen Einnahmenverluste könnte kein Verein bereit sein, die geforderten 100 Mio. Euro Ablöse in diesem Transferfenster zu zahlen. Interessenten gibt es aber zuhauf: Allen voran der FC Bayern, aber auch ausländische Topklubs aus der Premier League und Spanien werden genannt.

Für sich will Havertz also bereits nach dieser Saison entscheiden, wo die Reise künftig weitergeht.

psc 3 Juni, 2020 09:32