Kalulu: Milan-Unterschrift wohl noch heute

Pierre Kalulu wird von zahlreichen Topklubs umworben. Den Zuschlag erhält aller Wahrscheinlichkeit nach der AC Mailand, bei dem der Junioren-Nationalspieler Frankreichs noch heute einen Vertrag unterzeichnen soll.

Pierre Kalulu hat sich offenbar entschieden, bei welchem Klub er den nächsten Karriereschritt vollziehen möchte. Nach einem Bericht der “Gazzetta dello Sport” reist der 20-Jährige am heutigen Montag nach Mailand, um sich dort mit Vertretern des AC Mailand zu treffen.

Dem Trip in die Lombardei folgen könnte die Fixierung einer fünfjährigen Zusammenarbeit. Kalulu bietet sich in diesem Sommer die Möglichkeit, seinen Ausbildungsklub Olympique Lyon ablösefrei zu verlassen. Für den in der Abwehr allseitig einsetzbaren Defensivpsezialisten wäre lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig.

Neben Milan setzte sich auch der FC Bayern mit dieser interessanten Personalie auseinander. Der deutsche Rekordmeister soll Kalulu sogar ein Angebot unterbreitet haben, was der französische U20-Nationalspieler allerdings ablehnte.

aoe 15 Juni, 2020 11:19