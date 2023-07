Kane hat den Spurs noch nicht gesagt, dass er zu Bayern will

Der vom FC Bayern umworbene Harry Kane hat bei Tottenham Hotspur noch keinen Wechselwunsch hinterlegt. Nun wollen die Münchner ihr Angebot erhöhen.

Harry Kanes Vertrag bei Tottenham Hotspur läuft 2024 aus, der FC Bayern will ihn bereits in diesem Sommer verpflichten. Laut Reporter Ben Jacobs von "CBS Sport" hat Kane bei Tottenham Hotspur aber noch nicht kommuniziert, dass er den Verein verlassen will. Spurs-Trainer Ange Postecoglou soll dafür mit dem 29 Jahre alten Stürmer planen.

Doch der FC Bayern bemüht sich weiterhin um Kane. Zuletzt scheiterten die Münchner mit einer Offerte von 70 Millionen Euro plus Boni. Nun soll Bayern gewillt sein, die Offerte auf rund 93 Millionen Euro aufzustocken. Noch ist offen, ob die Spurs Kane ziehen lassen.

adk 2 Juli, 2023 15:14