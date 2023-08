Kane sorgt für Umsatzrekord beim FC Bayern

Der Transfer von Harry Kane zahlt sich für den FC Bayern offenbar aus wirtschaftlicher Perspektive aus: Das Trikot des Rekordneuzugangs soll ein Verkaufsschlager sein.

Die "Bild" berichtet, dass der FC Bayern am vergangenen Samstag im Zuge der Transferbekanntgabe von Harry Kane einen Rekord-Umsatz an Merchandising-Artikeln in Shops und online eingefahren hat. Die bisherige Bestmarke vom Tag des Champions-League-Finales 2020 sei sogar deutlich übertroffen worden.

An einem einzigen Tag verkaufte der deutsche Rekordmeister demnach deutlich über 10 000 Trikots mit Kanes Namen und der Rückennummer 9. Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen sagte am Sonntag zum neuen Rekordtransfer der Münchner: "Ich würde nicht sagen, dass die 100 Mio. das 'new normal' sind. Die DNA des FC Bayern ist immer gewesen, gross zu investieren, wenn wir von etwas überzeugt sind. Deshalb haben wir das getan. Ich kann es ganz gut einschätzen, dass das ein angemessener Betrag war, für das, wovon wir sportlich absolut überzeugt sind."

adk 14 August, 2023 12:16