Rummenigge spricht über Vertragspoker mit Manuel Neuer

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist trotz einigen negativen Meldungen zu den Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und Goalie Manuel Neuer bezüglich Vertragsverlängerung optimistisch.

Der Bayern-Verantwortliche ist überzeugt, dass eine Lösung gefunden wird, wie er der “Bild” erzählt: “Ich bin überzeugt, dass wir bei einem Spieler wie Manuel Neuer am Ende des Tages auch eine für beide Seiten glückliche Lösung finden werden.” Rummenigge glaubt also fest an eine Vertragsverlängerung mit dem 33-jährigen Stammgoalie und amtierenden Kapitän.

Derzeit steht Neuer in München noch bis 2021 unter Vertrag. Zuletzt hat er sich gemeinsam mit seinem Berater Thomas Kroth irritiert darüber gezeigt, dass Interna der Vertragsgespräche nach aussen gedrungen sind. Er betont, dass er vom Verein vor allem Wertschätzung erwartet.

Von Rummenigge erhält er diese zweifellos. Dessen öffentliche Äusserungen sind eindeutig: “Manuel spielt seit fast neun Jahren in München Fussball. Wir haben den weltbesten Torhüter im Tor stehen. Wir haben alles gewonnen. Ich glaube, wir wissen, was beide aneinander haben.” Er sei “optimistisch”, dass Neuer einen neuen Vertrag unterschreiben werde.

psc 21 April, 2020 14:47