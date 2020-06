Rummenigge klärt über Bayern-Transferpläne auf

Der FC Bayern wird seinen Kader in diesem Sommer merklich verbreitern. Mit den ganz grossen Summen im dreistelligen Millionenbereich will Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge indes nicht hantieren.

Dies verrät der 64-Jährige im “Handelsblatt”. “Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Saison in Deutschland oder sogar in Europa so viel Geld für einen Spieler gezahlt wird” sagt Rummenigge. Zu den Plänen im eigenen Klub hat der Manager klare Vorstellungen: “Wir möchten unseren Kader etwas breiter aufstellen. Es wird in der nächsten Saison viele englische Wochen mit vielen Spielen geben, da müssen wir mehr einsatzbereite Spieler im Kader haben.”

Sehr heiss diskutiert werden derzeit vor allem die Namen Leroy Sané (ManCity), Sergiño Dest (Ajax) und Tanguy Kouassi (PSG). Bei letzterem soll ein Wechsel nach München sogar schon fix sein.

psc 23 Juni, 2020 10:53