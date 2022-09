Rummenigge bewertet die Bayern-Transfers: “Von Ballast getrennt”

Karl-Heinz Rummenigge, der seinen Posten als Bayern-Vorstandsvorsitzender vor Jahresfrist an Oliver Kahn abtrat, stellt der aktuellen sportlichen Führung des deutschen Rekordmeisters ein gutes Zeugnis für die Arbeit auf dem Transfermarkt im Sommer aus.

In einem Interview mit der “Süddeutschen Zeitung” betont Rummenigge, dass er mit Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sehr zufrieden ist: “Bayern München hat in diesem Jahr sehr klug am Transfermarkt agiert. Ich finde, sie haben interessante Spieler verpflichtet. Und sie haben sich von manchem Ballast endlich getrennt.”

Ein hartes Verdikt für einige Spieler wie Marc Roca, Joshua Zirkzee oder auch Chris Richards, die mit “Ballast” bezeichnet wurden. Dass Rummenigge ein Mann der klarten Worte ist, beweist der 66-Jährige mit dieser Aussage einmal mehr.

