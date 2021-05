Der Karriereplan von Lewandowski: 2 Stationen fehlen noch

Robert Lewandowski hat am Samstag den lange Zeit für uneinholbar geltenden Bundesliga-Tor-Rekord von Gerd Müller egalisiert. Am kommenden Wochenende könnte er diesen sogar übertreffen. Der Topstürmer ist aus dem Team des FC Bayern eigentlich nicht wegzudenken. Dennoch sorgt seine Zukunft in diesen Tagen für viel Gesprächsstoff. Sein früherer Berater Cezary Kucharski plaudert nun aus dem Nähkästchen.

Der polnische Landsmann Lewandowski schliesst gleich mehrere Optionen aus, die zuletzt medial ins Spiel gebracht wurden. So sei ein Wechsel des 32-Jährigen zu Paris St. Germain beispielsweise ausgeschlossen. “Klar ist: Für Frau Lewandowski kam ein Umzug nach Paris nie infrage. Ich hatte in der Vergangenheit ein paar Mal wegen Robert Kontakt mit PSG, aber er wollte sich nie ernsthaft damit auseinandersetzen. Die Tür nach Paris war immer zu”, sagt Kucharski im Gespräch mit “Spox” und “Goal”. Auch die Premier League soll für den Angreifer kein Thema sein: “Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Premier League hat ihn zumindest früher nicht gereizt.” Kucharski geht vorderhand von einem Lewandowski-Verbleib in München aus: “Ich denke, dass er beim FC Bayern bleibt.”

Allerdings habe sich der Stürmer nach Angaben seines Ex-Beraters bereits früh während seiner Karriere zwei Ziele gesetzt, die er bislang noch nicht erreicht hat: Diese heissen Real Madrid und MLS. “Als wir Robert nach Deutschland geholt haben, war der Plan eigentlich: Dortmund, Bayern, Spanien, USA. Und es ist kein Geheimnis, dass Real Madrid mal sein grosser Traum war”, so Kucharski.

Ein Wechsel nach Spanien sei derzeit aus finanziellen Gründen aber nicht denkbar. Ohnehin habe Lewandowski “in den vergangenen Jahren sicherlich gemerkt, dass Bayern der ideale Verein für ihn ist.” Vorerst plant er nach Ansicht Kucharskis deshalb weiterhin beim deutschen Rekordmeister.

psc 17 Mai, 2021 12:03